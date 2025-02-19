Стало известно, когда появится китайский конкурент Maybach

Выпуск роскошного седана Maextro S800 от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei начнется в мае. Об этом сообщает CarNewsChina.

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«Бренд Maextro от Huawei и бывшего производителя Nio JAC выпустит свой первый автомобиль в мае этого года, а поставки начнутся в июне. Это люксовый седан Maextro S800, который стремится конкурировать с Maybach, Bentley и Rolls-Royce», — отмечается в публикации.

Длина седана — 5480 мм, колесная база — 3370 мм. Он получит два варианта силовых установок — с питанием от батареи и с увеличенным запасом хода за счет применения двигателя внутреннего сгорания для подзарядки аккумулятора. В батарейном варианте Maextro снабжен тремя электродвигателями суммарной мощностью 852 л.с.

Версия с расширенным запасом хода имеет два электромотора и бензиновый двигатель 1.5 (мощность такой машины — 523 л.с. Доступен такой автомобиль и в варианте с тремя электродвигателями. Стоимость Maextro S800 в Китае — 1-1,5 млн юаней (₽12,4-18,6 млн).

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