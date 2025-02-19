Инновационная система пожаротушения Renault стала доступна для всех. Компания разрешила бесплатно использовать технологию Fireman Access, которую разработали совместно с пожарными. Она сокращается время тушения батареи гибридов и электромобилей с нескольких часов до менее чем 10 минут.

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Технология Fireman Access, разработанная Renault Group совместно с пожарными службами для борьбы с возгоранием тяговых батарей, отныне будет доступна всем желающим. Производители автомобилей и запчастей могут получить бесплатную лицензию через специальную коллаборативную платформу. Но взамен они должны согласиться, что все вносимые в технологию изменения будут видны другим членам сообщества.

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Система Fireman Access сегодня устанавливается на машины Renault, Dacia, Alpine и Mobilize. Если совсем кратко, это металлический «предохранительный диск» на корпусе аккумулятора. В обычной ситуации он никак не влияет на герметичность, но смещается от мощной струи воды из пожарного шланга, позволяя заливать ячейки и предотвращая тем самым тепловой разгон. С Fireman Access время тушения батареи сокращается с нескольких часов до примерно 10 минут, что сравнимо с обычным автомобилем. Воды при этом расходуется в десять раз меньше.

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Программа сотрудничества с пожарными департаментами была запущена Renault в 2010 году. Помимо Fireman Access, на которую во время разработки было оформлено аж семь патентов, итогом кооперации стало внедрение специального QR-кода QRescue и так называемого SD-выключателя. Первый позволяет даже в отсутствии сотовой связи получить всю техническую информацию об автомобиле, второй принудительно отключает аккумулятор от электрической системы.