ГАЗ выпустит полноприводный минивэн «Охотник»

В линейке минивэнов «Соболь NN 4x4» появится версия «Охотник». Выход новинки, которая сейчас разрабатывается по просьбам любителей активного отдыха, состоится до конца 2025 года. Других подробностей нет, но можно предположить, что эта версия будет отличаться от «обычных» машин наличием силовых бамперов, шноркеля, дополнительной защиты днища, внедорожных покрышек и тому подобных аксессуаров — во всяком случае, такой ваиант показывали на выставке Comtrans 2023.

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Напомним, что полноприводные «Соболи NN» имеют полный привод, реализованный по привычной схеме «парт-тайм», с жёстко подключаемым передним мостом, прямой передачей и демультипликатором.

Раздаточная коробка — совершенно новая, с планетарным редуктором. В приводе передних колес и карданной передаче установлены шарниры равных угловых скоростей. Оба межколёсных дифференциала снабжены блокировками.

Кроме того, производитель изначально предусмотрел мощную силовую защиту, что прикрывает картер 2,5-литрового 150-сильного турбодизеля объёмом 2,5 литра, с которым работает 6-ступенчатая «механика».

Также стоит добавить, что для нового поколения машин 4х4 инженерам пришлось разработать полностью оригинальный передний модуль — с подрамником, оригинальным редуктором и независимой подвеской.

Между тем, на микроавтобусе «Соболь NN» теперь можно ездить и с легковыми правами: благодаря этому 8-местная машина стала привлекательнее для потенциальных покупателей.