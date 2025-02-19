В начале года в РФ резко выросли продажи б\у автомобилей

«Автостат» публикует статистику продаж на вторичном рынке за январь 2025 года. В первый месяц года россияне перепродали 420,3 тысячи машин с пробегом, что на 29,4 процента больше, чем в январе 2024-го. Приводится и рейтинг наиболее востребованных моделей: в январе в стране чаще всего покупали подержанные Lada «Самара-2» и Lada Priora, а из иномарок популярностью пользовались Kia Rio и Hyundai Solaris.

Более половины вторичного рынка — 51,5 процента — приходится на пять марок. Самая большая доля — у отечественной Lada (26,45 процента), продажи которой составили 111,2 тысячи машин. Следом идет Toyota с показателем 42,4 тысячи проданных автомобилей и долей в 10,09 процента, за ней корейские Kia и Hyundai (22,6 тысячи и 22 тысячи штук), а замыкает топ-5 Nissan (18,2 тысячи штук). Доля последних трех этих брендов — 5,39, 5,23 и 4,34 процента соответственно.

В десятку также попали Volkswagen (16,6 тысячи машин), Chevrolet (14, 96 тысячи), Renault (13,7 тысячи), Honda (13,2 тысячи) и Ford (12,5 тысячи). Китайских марок, которые доминируют на рынке новых автомобилей, в этом списке по-прежнему нет.

Что касается моделей, то у Lada в тройку самых популярных на «вторичке» входят 2107, 2114 и 2170, за ними в рейтинге идут Kia Rio и Hyundai Solaris, следом Lada 4x4, Ford Focus, Toyota Corolla и Camry, а замыкает десятку еще одна Lada — 2109.

Резкий рост продаж автомобилей с пробегом объясняется повышением ставки утилизационного сбора на новые автомобили. Утильсбор разово уплачивается на каждую машину — как локально произведенную, так и ввезенную из-за рубежа.