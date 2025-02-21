На бывшем заводе Mercedes будут выпускать новые модели Esteo

Так совпало, что вместе с запуском "АГР Холдинг" марки Tenet с локализацией производства в Калужской области появилась информация еще об одном новом бренде на российском рынке. И он, как и Tenet, тоже имеет отношение к Chery.

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По информации канала "Автопоток", под маркой Esteo в России появятся модели Exeed. В ОТТС, которые были получены на три модели, указан производитель - "Автомобильный завод Московского региона", который является бывшим заводом Mercedes-Benz в Есипово.

Три модели - три кроссовера Exeed: авто с внутренним индексом 33Т - Exeed LX, 51М - Exeed TXL, 41Т - Exeed RX.

Накануне "РГ" рассказывала о запуске другого бренда Tenet, под которым на бывшем заводе Volkswagen в Калуге будут выпускать кроссоверы Chery