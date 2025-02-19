Cтартовали продажи полноприводных минивэнов «Соболь NN 4x4»

В России стартовали продажи полноприводных минивэнов «Соболь NN 4x4». В базовой комплектации есть кондиционер, а также обширный зимний пакет: в него входят предпусковой подогреватель двигателя, два жидкостных отопителя салона, автономный сухой отопитель, плюс подогревы ветрового стекла, зеркал и передних сидений.

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Важно, что новинку можно купить дешевле, чем предписанные 4 867 000 рублей: сейчас дистрибьютор даёт прямую скидку 400 000, плюс можно воспользоваться госпрограммой лизинга — это ещё минус 446 700.

Гарантия составляет 4 года или 200 000 км пробега, а от сквозной коррозии — 12 лет. Также владелец автомобиля получает карту Assistance (подвоз топлива, эвакуация автомобиля, запуск двигателя).

Силовой агрегат — связка 150-сильного 2,5-литрового турбодизеля и 6-ступенчатой механической коробки. Полный привод реализован по схеме «парт-тайм», с жёстким подключением передней оси.

© СТТ

© СТТ

© СТТ

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© СТТ

Даже базовая версия имеет довольно щедрый набор оборудования: в машине есть бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, электромеханический стояночный тормоз и электронное управление раздаточной коробкой.

В России подешевеле подержанные авто от дилеров

Продолжают список круиз-контроль, а также датчики света и дождя. Заводская мультимедийная система оборудована 9‑дюймовым экраном, встроенной навигацией и кнопками управления на рулевом колесе.

Кстати, до конца этого года ГАЗ выпустит полноприводный минивэн «Охотник». Это будет рамный внедорожник, в основу которого также ляжет полноприводный «Соболь NN».