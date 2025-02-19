Продажи обновленного Tank 300 начнутся в марте

Great Wall готовится к выводу на рынок обновлённой версии внедорожника Tank 300, который не изменится внешне, но получит пересмотренный салон. В Китае продажи автомобиля 2025 модельного года намечены на март.

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Чем ближе к премьере, тем больше путаница с тем, каким будет салон обновлённого "Танк" 300 нового модельного года. Фото салона модернизированной модели появились летом 2024 года: на них были замечены новые рулевое колесо и дисплей мультимедиа, а на тоннеле отсутствовал "самолётный" селектор трансмиссии.

Неделе ранее "РГ" публиковала видео, на котором был иной вариант интерьера Tank 300, который отличался новыми органами управления коробкой передач и системой полного привода и отсутствием круглых дефлекторов на центральной консоли. На фото, которые публикуют китайские СМИ сейчас, круглые дефлекторы вновь есть, однако органы управления на тоннеле такие же, как на видео.

С чем связано такое количество разнообразных вариантов и какой в итоге является серийным, пока остаётся только гадать.

По данным местных СМИ, продажи обновлённого Tank 300 начнутся в марте. Линейка силовых агрегатов сохранится без изменений: в КНР купить Танк 300 можно с бензиновыми двигателями объёмом 2.0 и 3.0 литра с 8- и 9-диапазонной АКП соответственно. В будущем планируется версия с дизелем 2.4 литра.

В РФ Tank 300 представлен только с двухлитровым мотором и АКП по цене от 4.3 до 4.9 млн рублей. Когда планируются поставки обновлённой модели, в пресс-службе бренда не комментируют.