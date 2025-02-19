Belgee назвал цены на модели 2025 года в России

Компания Belgee объявила о корректировке стоимости моделей X50 и X70 2025 года выпуска, официально представленных на российском рынке. До конца февраля на "старые" авто действует дополнительная скидка.

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Belgee X50 нового года производства оценили в 2 480 190 рублей, топовая версия Prestige обойдётся в 2 690 190 рублей.

До конца февраля кроссоверы Belgee Х50, произведенные в 2024 году, можно приобрести с дополнительной выгодой в 180 000 рублей, которая может быть суммирована с другими предложениями (кредит, трейд-ин). Максимальная выгода - до 380 тысяч рублей.

Купить Belgee X70 2025 года выпуска можно за 2 826 190 - 3 121 190 рублей. На прошлогодние модели скидка составляет 200 тысяч рублей, а максимальная выгода может составить 400 тысяч рублей.

В этом году модельная линейка Belgee в России пополнится седаном S50 - клоном Geely Emgrand.