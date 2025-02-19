В РФ выросла средняя выплата по ОСАГО

Средняя стоимость полисов ОСАГО по итогам 2024 года составила 7 616 рублей, снизившись на 2,6% по сравнению со средней премией по итогам 2023 года (7 817 рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО по итогам года выросла на 13% и составила 99 956 рублей по сравнению со средней выплатой по итогам 2023 года, когда она составляла 88 789 рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза.

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Рост средней выплаты по ОСАГО за год превысил годовую инфляцию в России, которая по данным Росстата составила 9,5%.

В декабре 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7 362 рубля, продемонстрировав свое минимальное значение в 2024 году. Также это на 6,8% ниже, чем в декабре 2023 года (7 896 рублей). Средняя выплата по обязательной "автогражданке" в декабре 2024 года достигла 104 010 рублей, показав рост 13% к декабрю 2023 года. В декабре 2023 года средняя выплата по ОСАГО составляла 92 018 рублей.

Количество урегулированных убытков по итогам 2024 года составило 2 миллиона, что на 7,9% больше, чем в 2023 году. Общая сумма выплат за прошедший год составила 202,5 миллиардов рублей - на 21,4% больше, чем по итогам предыдущего 2023 года. Количество заключенных договоров составило 44,8 миллиона, рост на 8,1%. Из них 1 миллион - это короткие полисы. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 333,1 миллиард рублей - рост 2,9%.

"ОСАГО в минувшем 2024 году показало хорошие результаты, показав рост по всем основным показателям - по выплатам, сборам, количеству заключенных договоров. И средняя выплата автомобилистам по ОСАГО также выросла за год на 13%", - сказал Евгений Уфимцев.

Он также отметил, что хорошая динамика в ОСАГО связана с тремя основными факторами:

"В сегменте ОСАГО в 2024 году можно выделить несколько драйверов роста. Во-первых, это краткосрочные полисы, запущенные в марте 2024 года, во-вторых, новые территории, где с января этого года заработал закон об ОСАГО и в преддверии 2025 года, граждане активно начали покупать полисы на свои автомобили. И в-третьих, это, конечно, развитие электронных сервисов. Последний стимул является особенно важным, ведь сейчас весь мир переходит в "цифру", граждане выбирают простоту, удобство и экономию времени, и, конечно, нажать пару кнопок куда проще, чем ехать в офис страховой компании".

Президент союза подчеркнул, что при этом, несмотря на рост цен на запчасти, средняя стоимость полисов ОСАГО оставалась на одном уровне, а по итогам 12 месяцев 2024 года показала снижение на 2,6% по сравнению с 2023 годом и составила 7 616 рублей, сохранив справедливый тариф на автогражданку.