Toyota разработала новую силовую установку на водороде

Компания Toyota анонсировала водородную силовую установку нового поколения. Она подойдет для автомобилей, в том числе магистральных тягачей, железнодорожного и морского транспорта, но также может использоваться в стационарных генераторах.

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Компания Toyota завершила разработку водородной силовой установки следующего, третьего поколения. Выгоду от её внедрения получит даже тяжелый комтранс. Японцы обещают надежность как у традиционных дизельных двигателей, значительное снижение стоимость благодаря переходу на новый формат топливных ячеек и другие производственные процессы, а также более низкий расход и, соответственно, увеличенный запас хода.

В установке 3rd Gen FC System объединены обратная связь от клиентов и результаты испытаний за последние несколько лет. Система стала в два раза более надёжной. Топливная эффективность выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим поколением, а запас хода увеличится на 20 процентов. Наконец, обходится такая установка заметно дешевле.

© Toyota

Водородные топливные элементы могут бытьь задействованы не только на транспорте, от легкового до железнодорожного и морского, но и в стационарных генераторах электроэнергии как аварийных или вспомогательных источниках питании. Детальные характеристики 3rd Gen FC System обещают раскрыть позднее, во время презентации на выставке International Hydrogen & Fuel Cell Expo в Токио.