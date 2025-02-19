АвтоВАЗ готовит две новых модели Lada

Раскрыты названия двух новинок Lada. Волжский автозавод подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков Lada Tigris и Lada Ariva. Однако сам производитель пока не раскрывает никаких подробностей относительно возможности выпуска машин под этими названиями.

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Обе заявки предполагают регистрацию в трёх классах по международной классификации: автомобили, услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств, а также игрушечные модели.

В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что «у компании традиционно существует задел потенциальных имён новых автомобилей, но не все они будут использованы в дальнейшем».

Стоит отметить, что в 2024 году производитель запатентовал около десятка товарных знаков, в том числе Altra, Merida, Retiva, Azimut, Ursus, Terum, Tarusa и другие.

На сегодняшний день с конвейеров предприятий в Тольятти и Ижевске сходят семейства Lada Granta, Vesta, Niva Travel и Legend, а также Largus и Aura.