Honda отказалась от названия Ye для новой модели

Honda переименовала электрокары линейки Ye перед стартом продаж в Китае. Семейство «зеленых» машин Honda Ye представили еще в 2023 году — оно включает лифтбек Ye GT и два кроссовера Ye P7 и Ye S7. Незадолго до запуска продаж на китайском рынке Honda неожиданно решила отказаться от обозначения Ye, оставив электромобилям только индексы. На это обратил внимание портал CarNewsChina, в распоряжении которого оказались официальные фотографии модели S7.

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Впервые японская марка анонсировала линейку электрических моделей Ye два года назад — тогда сообщалось, что она разрабатывается специально для китайского рынка, а производством займутся два совместных предприятия, Honda-GAC и Honda-Dongfeng.

S7, который будет выпускаться вместе с GAC, первым поступит в продажу: в основе кроссовера лежит платформа Architecture W с передней двухрычажной подвеской, задней пятирычажкой, большой тяговой батареей и электронноуправляемыми амортизаторами.

S7 длиной 4,75 метра при колесной базе 2,9 метра относится к сегменту компактных автомобилей. На выбор в Китае предложат две модификации: заднеприводную с одним электромотором мощностью 272 лошадиные силы и полноприводную с двухмоторной установкой на 476 сил. Известно, что полноприводный вариант комплектуется батареей 89,8 киловатт-часа, одного заряда которой хватит на 620 километров.

Из оснащения заявлены 21-дюймовые диски, аудиосистема Bose, интеллектуальный голосовой ассистент, панорамная крыша с люком и две беспроводные зарядки для смартфонов. ПО для Honda предоставляет Huawei.

За выпуск остальных моделей семейства будет отвечать СП Honda-Dongfeng: на конвейер встанут флагманский лифтбек с приставкой GT и еще один кроссовер P7.