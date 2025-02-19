Рынок машин с пробегом увеличился почти на треть

Lada лидирует на рынке подержанных машин. По итогам первого месяца 2025 года в России было продано чуть более 420 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 29,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

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На вторичном рынке станы по-прежнему лидирует российская марка Lada, показатель которой в январе составил 111 200 единиц. Среди иномарок традиционно первое место занимает японская Toyota с результатом 42 400 единиц.

С небольшой разницей отстают друг от друга корейские Kia (22 600) и Hyundai (22 тысячи). Замыкает пятёрку японский Nissan — 18 200 проданных единиц.

В модельном рейтинге первые три места в прошлом месяце заняли также автомобили бренда Lada. Первое место по продажам на вторичном рынке у ВАЗ-2107 (10 тысяч единиц), далее расположились ВАЗ 2114 (8 500) и седан Priora (8 тысяч).

В пятёрку самых популярных моделей также вошли Kia Rio (8 тысяч единиц) и Hyundai Solaris (7 800).

Ранее стало известно, что в России продажи новых пикапов выросли почти на треть. Аналитики подсчитали, что в январе 2025 года в нашей стране было продано 1 842 автомобиля, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было продано 1 433 машины этого типа кузова. Однако в сравнении с декабрём 2024 года, когда было продано 2 643 новых автомобиля, январские значения оказались меньше на 30%.