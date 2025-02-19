Новая марка корейских автомобилей появится в России

Старт продаж автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong) намечен на начало марта 2025 года. В начале будут доступны для покупки четыре модели кроссоверов — Torres, Tivoli, Korando и Rexton.

Все эти автомобили уже были представлены ранее и получили ОТТС для реализации в России. Гарантия на каждый автомобиль предоставляется на пять лет или 100 тысяч километров пробега.

Самая доступная модель — Tivoli, стоимость которой начинается от 3,59 миллиона рублей. За ней следуют Korando (от 4,39 миллиона), Torres (от 5,15 миллиона) и Rexton (от 6,79 миллиона).

Позже в этом году также начнутся продажи кроссовера Actyon. Дистрибьютор марки АО «РЭКС-Моторс» планирует продать в этом году 20 тысяч автомобилей KGM. К началу продаж компания будет иметь 40 дилерских центров в России, а к концу года их количество возрастет до 70, передает портал Autonews.

Тем временем в этой сфере в РФ происходят и потери. С российского рынка могут исчезнуть автомобили из Китая Changan Uni-T и Uni-K. Причина — неправильная конструкция спинок кресел. Между тем 2025 год будет богат на премьеры российских машин и иномарок. «Вечерняя Москва» узнала, чем порадуют отечественных автолюбителей.