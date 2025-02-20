Дизельные УАЗ «Профи» успешно прошли северные испытания

Ульяновский автозавод провел испытания дизельных УАЗ «Профи» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным издания «Известия», в тестах принимали участие три машины с новой силовой установкой, которые проехали по 15 тысяч километров. В рамках испытаний эксперты оценивали ездовые качества автомобилей, а также работоспособность множества систем при температурах до –27 градусов по Цельсию.

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В ходе тестов специалисты Ульяновского автозавода проверили калибровку электронных систем управления двигателем, работу бортовой диагностики, а также функциональность автоматической регенерации сажевого фильтра, предназначенного для снижения уровня выбросов.

Все испытания проходили в условиях низких температур в городских условиях, а также на загородных трассах. Машины проверяли как с грузом, так и без в различных скоростных режимах. В частности, автомобили без проблем преодолели маршрут из Ульяновска в Ноябрьск протяженностью 2,5 тысячи километров.

По результатам испытаний специалисты зафиксировали стабильные запуски дизельных двигателей при низких температурах, а также отсутствие рывков при движении с непрогретыми моторами. В компании заявили, что все УАЗ «Профи» успешно завершили тесты, продемонстрировав готовность к выходу на рынок.

В январе в Сети опубликовали фотографии опытного пикапа УАЗ с дизельным мотором и китайской механической трансмиссией. Аналогичную связку агрегатов планируют устанавливать во внедорожники «Патриот».