Lamborghini Gallardo вернется на рынок в виде карбонового рестомода

Молодая хорватская фирма Tedson Motors анонсировала суперкар Etna, представляющий собой перекроенный и модернизированный Lamborghini Gallardo, что выпускался с 2003 по 2013 год. Производство Etna начнётся в 2026 году, всего планируется изготовить 77 экземпляров.

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Lamborghini Gallardo уже носит статус янгтаймера (это машины возрастом от 20 до 30 лет), так что появление рестомода на его основе — вполне ожидаемое событие, тем более что на рынке пока ещё предостаточно подержанных экземпляров Gallardo в приличном состоянии.

У хорватской компании Tedson Motors уже есть опыт в разработке рестомодов: в начале текущего десятилетия она представила Daydream — это доработанный Porsche 911 поколений 964/993 (последние с воздушным охлаждением двигателя), но ниша рестомодов на базе классических Porsche 911 сейчас изрядно истоптана, конкуренция в ней бешеная, а вот рестомодов на базе Lamborghini Gallardo до Tedson Motors никто не предлагал.

Etna (название, вероятно, отсылает к вулкану Этна на итальянском острове Сицилия) сделана по стандартному для высокотехнологичных рестомодов рецепту: донорский Gallardo разбирается до винтика, после чего часть его комплектующих идёт на строительство нового, по сути, автомобиля. Все наружные кузовные панели у Etna новые, изготовленные из углепластика, при этом дизайн полностью переделан.

Передок получил более крупные вертикальные фары с полосками дневных ходовых огней в нижней части и крышку с глубоким вырезом. Вырезы воздухозаборников на боковинах стали более округлыми, пороги расширены, задние боковые окошки прикрыты ребристыми панелями. Заднее вертикальное окно уступило место покатой крышке со ступенчатым рельефом. Корма обзавелась спойлером типа утиный хвостик, а задний бампер получил развитый диффузор во всю ширину и два больших выхлопных патрубка в центральной части.

Колея исходного суперкара расширена на 6 см на обеих осях под установку более широких шин и новой адаптивной подвески, разработанной в партнёрстве с нидерландской фирмой JRZ Suspension — утверждается, что по управляемости Etna будет близка к гоночным версиям Gallardo GT3 и Super Trofeo. Новые 19-дюймовые колёса поставляет американская фирма AL13 Wheels.

5,0-литровый атмосферный V10 на дорестайлинговых версиях Lamborghini Gallardo выдавал от 500 до 530 л.с., а на Etna благодаря комплексной модернизации и новой титановой системе выхлопа он выдаёт более 600 л.с., предельная частота вращения коленвала — 10 000 об/мин. Коробка передач — 6-ступенчатая МКП либо 6-ступенчатый «робот» E-Gear с одним сцеплением. Динамические характеристики рестомода пока не объявлены, интерьер тоже пока не рассекречен, но там тоже ожидаются масштабные изменения, в том числе новые кресла на углепластиковых каркасах. В целом новые компоненты позволили уменьшить массу суперкара на 200 кг до примерно 1,2 т.

Полноценная премьера Etna запланирована на весну 2026 года, к осени того же планируется собрать девять экземпляров в дебютном исполнении Launch Edition Series, а всего Etna будет выпущена тиражом 77 экземпляров, каждый будет по своему уникален и сконфигурирован в соответствии с пожеланиями заказчика. Цена — от 750 000 евро плюс донорский Lamborghini Gallardo, на вторичном рынке хорошо сохранившиеся экземпляры стоят от 100 000 до 190 000 евро.