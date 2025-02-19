Радикальные перемены: в КНР прошел показ нового Geely Atlas

В новой выгрузке китайского Министерства промышленности засветился обновлённый Geely Atlas, который неожиданно получил кардинально другой дизайн.

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Передняя часть кроссовера ушла от П-образной концепции. Фары головного света стали шире, а решётка несмотря на то, что по-прежнему составляет с ними одно целое, имеет отчётливую рамку. В переднем бампере новой формы по бокам красуются два "клыка" в стиле Geely Preface.

Фонари у Атласа остались прежними, а вот пятая дверь - новая, без острых и ломаных линий, и без места крепления для госзнака, которое теперь расположено на бампере. Бампер также выполнен в минималистичном ключе.

Фотографии салона Минпром КНР традиционно не публикует.

В связи с рестайлингом у кроссовера изменились габариты: длина выросла на 60 мм - до 4730 мм, ширина - на 10 мм - до 1910 мм. Интересно, что у рестайлинговой модели была изменена колёсная база: +8 мм - до 2785 мм.

Изменений в линейке силовых агрегатов не произошло: на родине "Джили Атлас" можно купить с базовой "полторашкой" мощностью 181 л.с. и 218-сильным двигателем объёмом 2.0 литра. Оба агрегатированы 7-ступенчатым роботом DCT, а привод - только передний.

В РФ актуальная версия Geely Atlas предлагается в том числе с полноприводной трансмиссией, но с одним двигателем - 2.0 литра мощностью 200 л.с. Цены - 3 517 190 - 4 017 190 рублей.

На днях Geely отмечала победу, продав в январе автомобилей больше, чем Toyota. Также бренд оформил дубль: бестселлером на домашнем рынке стал Geely Monjaro.