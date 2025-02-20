В Японии представили миниатюрный электрокар EVM, вдохновленный Nissan GT-R и 370Z. Сверхкомпактную машину, способную проехать на одном заряде батарей до 120 километров, выпустила инжиниринговая компания Aim. Над внешним обликом электромобиля работал бывший главный дизайнер Nissan Сиро Накамура, который разрабатывал стиль культовых японских спорткаров. В продаже крошечный хэтчбек появится нынешним летом.

© Motor.ru

Длина Aim EVM составляет всего 2485 миллиметров. Внешне 646-килограммовый электрокар отличается квадратным кузовом, а также съемными панелями крыши, которые можно убрать в багажник. В салоне миниатюрной модели могут разместиться два пассажира. В список опций машины входит мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, а также пара круглых экранов, на которые выведены показания приборов.

© EVM

© EVM

© EVM

© EVM

© EVM

В движение крошечный хэтчбек приводит 19-сильный электромотор, который работает в паре с десятикиловаттным аккумулятором. На одном заряде батареи машины способна проехать до 120 километров. Полная перезарядка от бытовой розетки займет пять часов. Максимальная скорость электромобиля составляет 60 километров в час.

Продажи Aim EVM начнутся ближайшим летом в японской префектуре Окинава. Позднее разработчики планируют выйти на весь рынок страны. Стоимость миниатюрного хэтчбека начнется от 1,9 миллиона иен (примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу).

В 2022 году компания Geely разрабатывала собственный миниатюрный электрокар. По габаритам модель Geometry M2 должна была уступать «Оке».