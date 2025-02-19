Каждый восьмой россиянин не использует детское автокресло

Выяснилось, что 13% россиян не используют детское автокресло. Согласно исследованию, которое провело аналитическое агентство «Автостат», практически каждый восьмой автомобилист игнорирует правила перевозки детей и не использует специальные удерживающие устройства. В опросе приняли участие более 4 000 водителей, которые имеют детей в возрасте до 12 лет.

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Большая часть водителей — 64,3% — отметили, что ответственно относятся к перевозке своих детей и используют подходящие для определённого возраста ребёнка автокресла. Ещё 19,4% предпочитают универсальные бустеры.

Порядка 3% опрошенных отметили, что автокресло установлено в машине супруга или супруги, который возит малышей, а 1% респондентов сообщил о прочих вариантах.

Однако сразу 12,7% родителей заявили, что не сознательно отказались от использования специальных удерживающих устройств.

Стоит отметить, что за неправильную перевозку детей в автомобиле предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей, а обязательны они до достижения ребёнком 12-летнего возраста.