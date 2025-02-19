Volkswagen и Volvo не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Есть серьёзное препятствие для возобновления работы ряда западных брендов. Некоторые западные компании не смогут работать в России на прежних условиях в случае возможного возвращения в нашу страну. Так, два десятка лет назад в Калужской области «обосновались» Volkswagen, Samsung, Volvo, Mitsubishi, которые в 2022 году свернули свою деятельность в России и покинули нашу страну.

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В настоящее время их предприятия находятся в собственности российских предпринимателей. Если компании получат возможность вернуться на российский рынок, то им придётся заново строить заводы.

Сейчас на бывшем заводе Volkswagen идёт сборка автомобилей китайского бренда Haval, а Volvo Trucks (АМО) выпускает грузовые машины, сообщает «Газета.Ru».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что возвращение популярных в России западных и азиатских брендов ухудшит положение китайских автокомпаний. Ради любимых брендов россияне откажутся от своих премиальных машин из КНР. Эксперт уверен, что любовь россиян к китайским машинам временная и вынужденная.