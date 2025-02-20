Союзные инженеры создают компоненты для беспилотных авто

Образцы электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения, в том числе и для беспилотных автомобилей, разрабатываются в рамках союзной программы "Интелавто", которая завершается в 2025 году. Об этом рассказал начальник отдела развития электронной компонентной базы Минпромторга России Юрий Ковганич после завершения совещания по программам Союзного государства в Москве.

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Главная цель - создать современные блоки управления, независимые от импорта.

Программа "Интелавто" стала продолжением и развитием программы "Автоэлектроника", которая касается создания интеллектуальных систем управления автомобильной техники. Она направлена на создание передовых импортозамещающих комплектующих, конкурентоспособных систем управления, безопасности и помощи водителю (ADAS), современных систем управления электрическими и гибридными силовыми установками высокоавтоматизированных транспортных средств, а также на обеспечение технологической независимости предприятий России и Беларуси. В основном речь идет о крупнотоннажной технике гражданского и двойного назначения.

У Беларуси и России есть компетенции в электронике, но в автомобилях пока преобладают иностранные блоки - Создаем современные блоки управления. Уже разработаны опытные образцы по семнадцати позициям. Например, электронные системы тормозов, навигационные блоки, роботизированные комплексы для движения по автодорогам, светотехнические приборы, - отметил Юрий Ковганич.

Дальше, по его словам, идет разработка блоков управления для двигателей, систем для электромобилей.

- Конечно, пока это для грузового транспорта, не для легкового автомобиля, но результаты хорошие и они могут лечь в основу дальнейшего развития, в том числе в серийную продукцию широкого применения гражданской техники, - уточнил Юрий Ковганич.

Как отметил представитель Минпромторга России, это поможет создать основу для замещения импортной, например, китайской продукции. Юрий Ковганич подчеркнул, что в принципе весь комплекс электронных блоков, которые есть в современном автомобиле, рассматривается и формируется в рамках программы. В частности, сейчас разрабатываются беспилотные системы вместе с КАМАЗом. Основная задача - заменить все импортные электронные блоки. Беларусь и Россия обладают большими компетенциями в области электроники, но при этом у нас засилье в автомобилестроении иностранных электронных блоков, отметил он. Значит, нам необходимо развивать это направление.