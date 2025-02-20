Владельцы BYD массово предъявляют претензии производителю

В Китае разразился скандал из-за обновления автомобилей BYD. Менее двух недель назад концерн объявил о том, что 21 модель производителя получит новую фирменную усовершенствованную систему помощи водителю «God's Eye» («Глаз бога»), но цены на автомобили практически не изменятся.

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«Я считаю, что полезные технологии должны быть доступны каждому. Популяризация умного вождения должна заботиться о каждом, чтобы каждый мог наслаждаться безопасностью, комфортом и удобством, которые приносят технологии», — заявил тогда основатель BYD Ван Чуаньфу.

И вот теперь стало известно, что компания завалена претензиями со стороны владельцев, которые приобрели свои автомобили незадолго до обновления.

Обладатели «непродвинутых» BYD строчат отрицательные отзывы о машинах на китайских тематических онлайн-платформах и заваливают производителя жалобами. За неделю с 11 по 17 февраля количество негативных отзывов достигло почти пяти тысяч, хотя неделей ранее их не было больше полутора сотен.

В одной из жалоб, поданных владельцем подключаемого гибридного седана Seal 06 DM-i, говорится, что при покупке автомобиля он неоднократно спрашивал продавца, будет ли в этом году выпущена новая модель.

«Но всего через полмесяца после того, как я забрал машину, на рынке появилась новая модель с заметными улучшениями в комплектации по той же цене», — написал покупатель, отметив, что он желал бы получить бесплатные обновления и другие компенсации от компании.

В ответ на этот комментарий появился ответ производителя, в котором говорилось, что компания передала жалобу в соответствующие отделы.

Возмущённые владельцы BYD собираются добиться компенсаций от производителя.