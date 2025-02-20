Владельцы BYD массово предъявляют претензии производителю
В Китае разразился скандал из-за обновления автомобилей BYD. Менее двух недель назад концерн объявил о том, что 21 модель производителя получит новую фирменную усовершенствованную систему помощи водителю «God's Eye» («Глаз бога»), но цены на автомобили практически не изменятся.
«Я считаю, что полезные технологии должны быть доступны каждому. Популяризация умного вождения должна заботиться о каждом, чтобы каждый мог наслаждаться безопасностью, комфортом и удобством, которые приносят технологии», — заявил тогда основатель BYD Ван Чуаньфу.
И вот теперь стало известно, что компания завалена претензиями со стороны владельцев, которые приобрели свои автомобили незадолго до обновления.
Обладатели «непродвинутых» BYD строчат отрицательные отзывы о машинах на китайских тематических онлайн-платформах и заваливают производителя жалобами. За неделю с 11 по 17 февраля количество негативных отзывов достигло почти пяти тысяч, хотя неделей ранее их не было больше полутора сотен.
В одной из жалоб, поданных владельцем подключаемого гибридного седана Seal 06 DM-i, говорится, что при покупке автомобиля он неоднократно спрашивал продавца, будет ли в этом году выпущена новая модель.
«Но всего через полмесяца после того, как я забрал машину, на рынке появилась новая модель с заметными улучшениями в комплектации по той же цене», — написал покупатель, отметив, что он желал бы получить бесплатные обновления и другие компенсации от компании.
В ответ на этот комментарий появился ответ производителя, в котором говорилось, что компания передала жалобу в соответствующие отделы.
Возмущённые владельцы BYD собираются добиться компенсаций от производителя.