Volkswagen показал новое поколение самого большого кроссовера

Старт продаж пятого поколения Volkswagen Teramont Pro намечен на весну

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SAIC Volkswagen представил на китайском рынке пятое поколение Teramont Pro. Автомобиль, возможно, является предвестником кроссовера Atlas, ожидаемого в 2026 году в Северной Америке, но про этот автомобиль пока ничего не известно.

Teramont Pro получил более обтекаемый дизайн, с полностью закрытой решеткой радиатора (воздухозаборники расположены ниже) и большими фарами сложной формы. Задняя часть автомобиля выделяется спойлером и пиксельными задними фонарями, а кузов оснащен выдвижными дверными ручками. Автомобиль стал больше: длина теперь составляет 5158 мм (+106 мм), ширина увеличилась на 2 мм (1991 мм) а высота – на 15 мм (1788 мм).

Салон нового кроссовера включает: цифровую приборную панель, плавающий экран информационно-развлекательной системы, дисплей для переднего пассажира и проектор на ветровое стекло. Teramont Pro будет оснащен дополнительными экранами для задних сидений, а также в нем будут установлены панорамный люк, премиальная аудиосистема Harman Kardon и атмосферная подсветка салона на 30 цветов. Дополнительным удобством станет поистине «королевское» пассажирское сиденье с массажером и вентиляцией.

Что касается технических характеристик, Teramont Pro получил 2,0-литровый двигатель EA888 пятого поколения, мощностью 214 л.с. для машин с передним приводом, а в полноприводным варианте мощность мотора достигает 272 л.с. (+51 л.с.). Кроссовер также оснащен 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением и системой полного привода 4Motion, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды.