Mazda показала первые тизеры загадочной компактной модели. Они чуть не прошли незамеченными: изображения показали в распечатанном виде в ходе мероприятия в Таиланде, на котором компания объявила о грядущих инвестициях в местное производство электрифицированных машин. Опубликовала их не Mazda, а Совет по инвестициям Таиланда. На тизерах виден компактный автомобиль с выхлопными трубами — то есть, вероятно, с бензин-электрической силовой установкой.

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Хотя на эскизах пропорции автомобилей обычно гипертрофированны, можно сказать, что новинка от Mazda получит спортивный облик. Видно и соответствие современному дизайнерскому языку марки, включая сходство с Mazda CX-5 следующего поколения, который уже фотографировали в ходе дорожных испытаний. Однако модели похожи только передком: у кроссовера с тизеров покатая крыша и небольшие почти круглые фонари на корме.

© Mazda / Carscoops

© Carscoops

© Autolife

© Carscoops

СМИ полагают, что Mazda готовит наследника устаревшего CX-3, который может получить имя CX-20. Сама компания пока подробностей не раскрывает.

Mazda собирается вложить пять миллиардов бат (150 миллионов долларов) в производство электрокаров и гибридов в Таиланде, что позволит выпускать по 100 тысяч машин в год.

В течение следующих трех лет она представит в стране пять новинок. Первой станет седан Mazda 6e, а за ним последует электрический кроссовер — возможно, разрабатываемый совместно с китайским Changan Mazda CX-6e. Далее идет крупный гибридный SUV и два «безрозеточных» кроссовера. Последний из них выпустят на рынок в 2028 году.