Таксисты возмущены ценами на автомобили компании «АвтоВАЗ»

Ценовая политика компании «АвтоВАЗ» вызывает недовольство у ассоциации «Национального совета такси» (НСТ) — их не устраивают завышенные цены на модели автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, которые чаще всего используются в такси.

Из-за этого в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило письмо от исполнительного директора ассоциации Натальи Лозинской.

— Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок и попросила ФАС дать оценку законности таких действий, — утверждается в письме.

Директор требует организовать проверку, чтобы установить, насколько стоимость автомобилей, которые обычно используют в такси, обоснована.

При этом в ФАС уже активно анализируют запрос от НСТ. Проблем доставляет и факт того, что хорошие и доступные альтернативы в сегменте бюджетных автомобилей для такси просто отсутствуют.

Помимо этого, представители такси протестуют против принятия законодательных инициатив, которые касаются требований к локализации транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров, передает газета «Ведомости».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее рассказал о том, что цены на поездки в такси по России поднимутся на 7–19 процентов.