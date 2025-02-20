Kia показала готовый к серии минивэн PV5 со съемным кузовом

Каким получился серийный электрический минивэн Kia PV5: фотографии. Незадолго до мероприятия Kia EV Day, которое пройдет в Испании 27 февраля, корейская компания поделилась официальными изображениями готового к серийному производству PV5. Главной особенностью модели стал сменный кузов — то есть это кабина и шасси, на которое можно устанавливать разные кузовные модули, крепящиеся при помощи механических защелок и электромагнитов. Пока представлены пассажирская версия и грузовая.

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Новый PV5 станет первой моделью Kia, дебютирующей в рамках новой глобальной бизнес-стратегии Platform Beyond Vehicle (PBV). Впервые электрофургон дебютировал на выставке потребительской электроники СES год назад — тогда еще в статусе концепта. Kia подтвердила для него пассажирскую и грузовую версии, а также модульный салон, рассчитанный на разное количество пассажиров, в том числе и маломобильных.

© Kia

© Kia

© Kia

До серии PV5 добрался с минимальными изменениями в дизайне экстерьера, о чем свидетельскую официальные фотографии, которыми поделилась Kia в преддверии его дебюта. У электрокара зигзагообразные светодиодные ДХО, черная панель во всю ширину капота, по центру которой размен логотип марки, под ним — прямоугольный лючок, под которым находятся слоты для подключения машины к зарядной станции, и наконец еще ниже массивный элемент, обрамляющий решетку с узкими прорезями.

И у пассажирского минивэна, и у фургона Cargo большая площадь переднего остекления, причем у пассажирской версии окна затонированные. Дверные ручки обычные, боковые двери в обоих случаях сдвижные. Сзади — узкие С-образные фонари, а у фургона распашные задние створки. Снимков салона пока нет.

Нет пока и информации о силовой установке. По неофициальным данным, у PV5 будут две модификации, с одним и двумя электромоторами. Что же касается платформы, то в основу модели ляжет «тележка» Electric Complete Chassis Platform Module (e-CCPM).

Производство коммерческого электрического транспорта на платформе PBV запустят на новом заводе Hyundai-Kia в Южной Корее. Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч машин в год, заработать оно должно в течение этого года.