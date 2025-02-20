Volvo анонсировал премьеру седана ES90

Шведский автопроизводитель заявил, что до премьеры Volvo ES90 остается "всего несколько недель". Полностью электрический седан в компании назвали самым мощным автомобилем с точки зрения вычислительной мощности.

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Volvo ES90 получил двойную конфигурацию Nvidia Drive AGX Orin, которая обеспечивает около 508 триллионов операций в секунду и отвечает за управление основанными на ИИ функциями активной безопасности, автомобильными датчиками и аккумулятором.

Также разработчики отметили, что уже сейчас Nvidia Drive AGX Orin обеспечила восьмикратный рост производительности, а также имеет большой запас для дальнейшего обучения искусственного интеллекта, а значит, для совершенствования автомобиля.

Известно, что в основе нового ES90 лежит платформа SPA2, на которой также построен кроссовер Volvo EX90.

Мировая премьера седана Volvo ES90 состоится 5 марта 2025 года.