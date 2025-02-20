Омские дворы очистят от брошенных машин

Каждую зиму в переулках и дворах Омска можно наблюдать одну и ту же картину - десятки брошенных автомобилей. Бесхозные машины выдают сугробы, под которыми они будут стоять до самой весны.

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Особенно много их у городских рынков. Они создают тесноту, мешают работе дворников, да и просто портят вид. Сделать с этим ничего нельзя, жалуются омичи. Хозяева, как правило, "шифруются" или вовсе живут в другом районе.

Впрочем, похоже, власти нашли управу на владельцев автохлама. Городская администрация разработала порядок выявления, перемещения, хранения и утилизации бесхозных транспортных средств. Таким же образом в свое время в Омске навели порядок с металлическими гаражами.

- Этой работой будут заниматься специалисты окружных администраций и городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Начать ее планируется уже в марте этого года, - сообщила заместитель директора департамента имущественных отношений Омска Наталья Салахова.

Согласно инструкции, эвакуировать будут далеко не все подозрительные машины, а только соответствующие установленным критериям. В их числе - отсутствие государственных регистрационных знаков или вип-номеров, колес, стекол, деталей, неисправные замки. Плюс сквозная коррозия кузова (более десяти квадратных сантиметров), а также наличие в салоне металлолома и мусора.

Такие автомобили (по данным разработчиков документа, в городе их полторы-две сотни) отвезут на спецстоянку. Собственника (если найдут) обяжут возместить расходы. Если хозяин так и не объявится, через полгода машину передадут в муниципальную собственность и смогут утилизировать.

Определять координаты брошенных машин контролерам поможет система автоматической фиксации нарушений правил благоустройства. Пока ее используют для борьбы с незаконными парковками, но уже в этом году добавят функционала, включая выявление бесхозных автомобилей, неочищенных от снега крыш, переполненных контейнерных площадок, надписей на фасадах зданий и прочее. Нарушения будут фиксироваться автоматически.

"Это значительно упрощает работу. Административное наказание не заставит долго ждать, штрафы также назначаются автоматически", - подчеркнул директор департамента контроля мэрии Омска Марк Рогозин.

Помогают выявлять нарушения и специальные чаты, создаваемые комитетами территориального общественного самоуправления.

Тем временем

В 2025 году в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" (преемника нацпроекта "Безопасные качественные дороги") на улично-дорожной сети Омска будут внедрять интеллектуальную транспортную систему. На двадцати участках поставят дорожных роботов, позволяющих удаленно корректировать работу светофоров. Подсчитывать автомобильный трафик, анализировать загруженность дорог будут

36 детекторов транспорта. Функционировать единой платформе транспорта помогут четыре спецмодуля, которые, в частности, возьмут на себя координацию работы светофоров по принципу "зеленой волны", а также корректировку автомобильных потоков в часы пик.