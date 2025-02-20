В Сербии возобновят производство классических автомобилей Yugo

На автомобильном рынке вскоре появится неожиданное обновление — возвращение культового Yugo. Этот знаковый бюджетный автомобиль, когда-то выпускавшийся в бывшей Югославии, должен войти в производство в 2027 году, а уже в 2026-м на дороги выйдут первые прототипы для тестирования.

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В отличие от многих современных автомобилей в ретро-стиле, новый Yugo не будет электромобилем. Он сохранит традиционный бензиновый двигатель, что позволит значительно снизить его стоимость и сделать его более доступным для широкой аудитории. Разработчики черпают вдохновение из дизайна оригинального Yugo, который производился до 2008 года, и нацелены на сохранение аутентичности модели.

Существуют предположения, что Yugo может использовать платформу одного из уже действующих автопроизводителей, однако конкретные детали проекта пока остаются под завесой секретности. Руководит этой инициативой сербский бизнесмен Александр Белич, и его команда планирует провести первую серьезную проверку автомобиля, отправившись в путешествие от бывшего завода Zastava в Сербии до горы Килиманджаро. Сможет ли новый Yugo снова завоевать сердца водителей современности, покажет лишь время.