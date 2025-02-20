Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng раскрыли до премьеры

В Сеть выложили сертификационные фото второй модели отдельной марки Nammi – компактного паркетника. В отличие от первенца кроссовер получил довольно агрессивный облик. Кроме того, у него будет более мощный мотор.

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Электрокросс Nammi 06 анонсировали еще на прошлой неделе. Сам производитель продолжает публиковать тизеры. Однако внешность и основные характеристики уже рассекречены: сертификат пятидверки появился в свежем каталоге Минпрома КНР. В Поднебесной паркетник станет второй моделью отдельного электрического Nammi-бренда, который входит в состав Dongfeng (марка «выросла» из одного из многочисленных подразделений концерна). Он присоединится к хэтчбеку Nammi 01. Напомним, хэтч поставляют и на экспорт, включая Европу, вот только на внешних рынках он представлен под маркой материнской компании Dongfeng.

Если «единичка» получилась нарочито милой, то облик паркетника, напротив, выполнили в агрессивном стиле. Nammi 06 получил «клыкастые» светодиодные фары и задние фонари, довольно внушительные бамперы и массивный неокрашенный обвес. Кроссоверу положены 17- или 18-дюймовые колеса. Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что, как и у Nammi 01, внутри установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, а между передними креслами имеется «парящая» консоль.

По предварительным данным, в основе кроссовера лежит собственная платформа Dongfeng под названием Quantum Architecture 3, на которой построен и хэтчбек. Длина Nammi 06 равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник близок, например, к Volvo EX30 или BYD Yuan Up/Atto2. Ну и для сравнения, длина электрохэтча Nammi 01 составляет 4020 мм, расстояние между осями – 2663 мм.

Для кроссовера Nammi 06 пока заявлен один электромотор мощностью 184 л.с. Вероятно, он расположен на передней оси. О батарее информации еще нет. Родственный хэтчбек Nammi 01 в Китае сейчас предложен с 95-сильным двигателем (также установлен спереди) и аккумулятором емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода «единички» в зависимости от версии – от 310 до 430 км по циклу CLTC.

На домашний рынок Nammi 06 должен выйти во втором квартале текущего года. Паркетник, очевидно, окажется дороже хэтчбека (от 65 800 юаней или 813 000 рублей по актуальному курсу), но у него все равно будут привлекательные цены. Позже новинку наверняка отправят на экспорт – уже под брендом Dongfeng и, возможно, с другим именем. Так, тот же Nammi 01 в некоторых странах представлен как Dongfeng Box.