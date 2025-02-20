АвтоВАЗ ответил на обвинения таксистов в завышении цен на Lada Granta и Vesta

Ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить АвтоВАЗ на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний, пишет газета "Ведомости". АвтоВАЗ ответил на подозрения.

В пресс-службе автопроизводителя отметили, что текст жалобы НСТ не видели. В самом же Совете подтвердили отправку документа за подписью исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской в антимонопольную службу.

"Что касается ценовой политики, то по итогам 2024 года цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%, что более чем вдвое ниже официальных инфляционных показателей. Lada остается самым доступным брендом на рынке. Важным фактором нашего успеха является самая разветвленная дилерская сеть в стране и доступность запасных частей", - прокомментировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Также в компании отметили, что она не является единственным или доминирующим поставщиком транспортных средств в таксопарки страны, и в настоящее время у перевозчиков есть возможность выбирать из широкого числа моделей как отечественных, так и иностранных брендов.

Накануне АвтоВАЗ столкнулся с обвинением в нежелании отзывать потенциально опасные автомобили с подушками Takata, но назвал все это попыткой хайпа.