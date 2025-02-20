GAC предложит россиянам особый GS8

GAC анонсировал спецверсию GS8 для РФ. Китайская компания начнёт продажи на российском рынке специальной версии семиместного вседорожника, в названии которого появилась приставка GX Traveller. В компании отмечают, что модель придётся по вкусу поклонникам дальних путешествий.

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Под капотом автомобиля разместился 2,0-литровый турбомотор мощностью 231 силу и 380 Нм крутящего момента, с которым сочетаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

В число внешних отличий от стандартной модификации входят внедорожный обвес с новым оформлением передней части и диодными противотуманными фарами, грузовой кофр на крышке багажника и 20-дюймовые колёсные диски в особом дизайне.

Салон модели остался без изменений, а в перечне оборудования появилась вентиляция передних сидений. Также машина обзавелась панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, акустикой Alpine, камерами кругового обзора, памятью настроек водительского кресла и кожаным салоном.

Сроки появления особого GAC GS8 GX Traveller на российском рынке, а также цены на новинку, будут раскрыты в ближайшее время.

Стоимость стандартного кроссовера в России начинается от 3 999 000 рублей.