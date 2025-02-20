В Китае обновился Geely Atlas

Популярный в России кроссовер обновился на домашнем рынке. Экстерьер сделали более скромным, заменив массивную радиаторную решетку на аккуратный трапециевидный «гриль» с вертикальными ламелями как у Okavango и изменив форму блоков фар. В профиль Atlas остался прежним, а вот сзади табличка под номер сместилась с двери багажника на бампер. В результате доработок Атлас слегка «подрос»: вытянулся в длину на шесть сантиметров, стал чуть шире и выше.

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Портал «Китайские автомобили» приводит подробности об обновленной модели, ссылаясь на сертификационные документы. Углы въезда и съезда составляют 19 и 23 градуса, соответственно. Geely Atlas получил три варианта колесных дисков диаметром от 18 до 20 дюймов, его снаряженная масса составляет 1571-1645 килограммов в зависимости от силовой установки, а углы въезда и съезда равны 19 и 23 градусам. В Китае модель предложат в двух модификациях, с «турбочетверкой» объемом 1,5 литра мощностью 181 лошадиная сила и с двухлитровым мотором на 218 сил. Коробка передач — семиступенчатый «робот», а привод передний.

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В России Atlas сменил поколение в январе 2024 года. «Новым поколением» кроссовер называют в самой компании, и на то есть причины: в основе модели теперь лежит платформа CMA от Volvo, а дизайн принципиально другой, выполненный в фирменной стилистике Energy Storm.

Atlas продается в России с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, который для нашего рынка дефорсировали с 218 до 200 лошадиных сил. Коробка передач — семиступенчатый преселективный «робот» с двойным сцеплением мокрого типа либо восьмиступенчатый автомат Aisin с гидротрансформатором, привод передний или полный.

По состоянию на середину февраля Geely Atlas можно купить в России по цене от 3 517 190 до 4 017 190 рублей без учета скидок.