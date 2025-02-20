Грузовики «Урал» переводят на российские тормоза

В Миассе локализуют производство тормозных систем. ВБК «Восток» является ведущим поставщиком автомобильного завода «Урал» клиновых и антиблокировочных тормозных систем, а также компонентов для новых мостов. Сейчас партнёры подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере импортозамещения. Слоган партнёрства — «Тормози по-русски».

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«Для автомобильного завода стратегическое партнерство с нашей компанией помогает нарастить российскую долю комплектующих. А в целом — это достижение технологического суверенитета страны», — отметил Вячеслав Земсков, заместитель генерального директора ВБК «Восток».

Стратегическое партнерство предполагает больший уровень вовлечённости.

«Для нас это очень важное соглашение, потому что мы нашли партнера, с которым вместе идем к стопроцентной локализации производства», — уточнил Александр Васильев, коммерческий директор автомобильного завода «Урал».

И продолжая тему комтранса. В России беспилотному грузовику нужно 80 литров омывающей жидкости. Такова особенность автономного тягача, созданного компанией «­Яндекс» на базе тягача Shacman X6000.