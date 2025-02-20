На зимней автодороге в ЯНАО повысят грузоподъемность

На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги повысят грузоподъемность. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала, по автодороге разрешат ездить автомобилям массой до 30 тонн.

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Уточняется, что повышенная грузоподъемность начнет действовать с 18 часов 20 февраля. До этого времени на зимнике разрешено движение транспортных средств массой до 25 тонн.

Ранее сообщалось, что непогода парализовала движение на ямальских дорогах. Из-за метели и сильного ветра пришлось закрыть несколько зимних автодорог.

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