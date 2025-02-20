«Автостат» назвал процент китайских автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» назвало процент китайских автомобилей на дорогах России. Об этом сообщает «Российская газета».

Как рассказали в агентстве, на начало 2025 года в России находится около 2,5 миллионов автомобилей из Китая. Это составляет примерно 5% от числа всех автомобилей, зарегистрированных в стране.

Отмечается, что самой популярной маркой китайских автомобилей у российских водителей является Chery. Всего в России зарегистрировано около 582 тысяч таких автомобилей. На втором месте — Geely (422 тысячи автомобилей), а на третьем находится бренд Haval (404 тысячи автомобилей). При этом, самой популярной моделью является кроссовер Haval Jolion — 164 тысячи экземпляров в России.

Ранее эксперты назвали самые популярные китайские автомобили с пробегом.