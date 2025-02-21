Dacia анонсировал новую бюджетную модель

Всего через 16 месяцев румынская марка Dacia, принадлежащая Renault Group, выведет на рынок новый бюджетный электромобиль, который разделит платформу с Renault Twingo четвёртого поколения и будет стоить менее 18 000 евро в базовой комплектации.

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Renault Group сегодня опубликовала финансовый отчёт за 2024 год и поделилась планами на будущее. Гендиректор Лука де Мео объявил, что запущенный в 2021 году план Renaulution компания успешно реализовала и теперь переходит к стратегии Futurama, в которой основная ставка делается на диверсификацию бизнеса, подробности об этой стратегии будут раскрыты позже. Заявление об успешной реализации плана Renaulution может вызывать скепсис, потому что с момента анонса этого плана много чего изменилось: в частности, Renault Group отторгла марку Lada, ещё дальше отдалилась от партнёров по альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi и сблизилась с Geely. Можно сказать, что с учётом всех событий, случившихся с 2021 года, план Renaulution потерял актуальность, так что теперь вместо него будет Futurama.

Руководство Renault Group продолжает верить в светлое будущее электромобилей и развивать своё электромобильное подразделение Ampere, несмотря на то, что продажи электромобилей Renault Group на ключевом европейском рынке в прошлом году сократились на 19% до 123 630 шт. Глобальные продажи Renault Group в 2024 году увеличились на 1,3% до 2 264 815 автомобилей. Чистая прибыль снизилась сразу на 61,5% до 891 млн евро, в том числе из-за больших затрат на разработку новых моделей и обесценивания инвестиций в терпящую бедствие компанию Nissan.

В Renault уверены, что если предложить рынку действительно доступные «электрички», то кривая продаж подразделения Ampere вновь пойдёт вверх. В 2026 году на рынок должен выйти электрический хэтчбек Renault Twingo четвёртого поколения со стартовым ценником в 20 000 евро. В том же году, как сегодня выяснилось, в продажу поступит его ещё более дешёвый родственник под маркой Dacia.

Новый бюджетный электромобиль Dacia будет производиться в Европе и заменит кросс-хэтчбек Dacia Spring китайской сборки, который сейчас стоит от 16 900 евро. Разработка преемника Dacia Spring только началась, но Лука де Мео, которого цитирует британский журнал Autocar, обещает, что всего через 16 месяцев машина будет готова и выйдет на рынок, то есть, продажи начнутся летом 2016 года.

Быстрая разработка нового электромобиля Dacia объясняется тем, что её, как и разработку нового Renault Twingo, курирует таинственный китайский подрядчик, имя которого Renault Group раскрывать не хочет, зато Лука де Мео с радостью сообщает, что «мы перешли на китайскую скорость в разработке новинок». Разработка новых моделей собственными силами Renault Group должна занимать не более 100 недель, то есть 23 месяца — это медленнее, чем у китайцев, но тоже неплохо.