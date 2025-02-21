С 1 марта половина таксистов в Москве лишится работы. Водителей, которые занимаются перевозками пассажиров и не прошли аттестацию на знание города и действия в экстренных ситуациях, начнут отключать от агрегаторов. На данный момент тестирование является добровольным, но с 1 марта 2025 года оно станет обязательным для всех перевозчиков в Москве и Подмосковье.

«Добровольная аттестация проводится с 12 августа 2024 года, а с 1 марта 2025-го её наличие станет обязательным в Москве и Московской области. Те, кто не прошли аттестацию, будут отключены от служб заказа. По имеющимся данным, успешно прошли аттестацию не больше трети водителей такси», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Так, сегодня на территории столичного региона лицензии имеют порядка 200 тысяч водителей, из них успешно сдали аттестацию только 65 тысяч перевозчиков. Результаты теста единые для мегаполиса и Московской области.

Сам экзамен состоит примерно из 300 вопросов, которые выпадают в случайном порядке, а пройти его можно в личном кабинете таксиста. У водителя есть две попытки, если обе они провалены, его пригласят на очное тестирование в один из офлайн-центров. В Москве их два, в Подмосковье — четыре.

Во время теста проверяется знание города и расположения основных объектов транспорта и органов власти, знание правил перевозки пассажиров и действий в экстренных ситуациях, включая оказание медицинской помощи.