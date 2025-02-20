Автомобили Tesla проверили на безопасность

Электрический пикап Tesla Cybertruck проверили на прочность в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA). Об этом пишет Electrek.

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По результатам испытаний, Cybertruck удостоили наивысшей оценки — пять звезд. Electrek напоминает, что в рамках проверки NHTSA автомобили получают рейтинг безопасности для водителя, пассажиров и пешеходов в случае ДТП.

К примеру, на «экзамене» с лобовым столкновением на скорости 60 км/ч место водителя получило пять звезд безопасности, а пассажира — четыре звезды. Также автомобиль удостоился максимальной оценки при боковом ДТП. Однако проверять безопасность при столкновении с пешеходом эксперты не стали из-за стального кузова машины, который значительно крепче в сравнении с другими транспортными средствами.

До этого компания Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси без водителей в Остине, штат Техас, уже в июне 2025 года, заявил Илон Маск в ходе телефонной конференции по итогам квартала.