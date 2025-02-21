в РФ продают самодельную «Буханку» с ломающейся рамой

Необычный проект представляет собой симбиоз шасси ГАЗ-66 «Шишига» и кузова классического УАЗ «Буханка». Кроме того, в конструкции необычного автомобиля использованы зарубежные комплектующие, а также коробка от БТР. В движение транспортное средство приводит дизельный двигатель Cummins.

© Motor.ru

В самодельной машине использованы мосты, рессоры и рама от ГАЗ-66. От «Буханки» модель получила сразу два кузова – для передней и задней части, которые соединены шарнирами. Такая конструкция позволяет раме гнутся независимо друг от друга, что повышает проходимость транспортного средства.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Под капотом самодельного автомобиля находится 3,8-литровый дизельный двигатель Cummins, отдача которого составляет 250 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает механическая трансмиссия, а также раздаточная коробка от БТР. Кроме того, инженеры установили колеса от трактора Т-150К, а также две лебедки.

Необычный вездеход продавец оценил в 1,2 миллиона рублей. Вместе с машиной владелец отдаст документы на ГАЗ-66 и УАЗ «Буханка». При этом автомобилю запрещено выезжать на дороги общего пользования.

В сентябре прошлого года в продаже появилась электрическая версия «Буханки». Стоимость батарейной модификации фургона составила почти три миллиона рублей.

«Буханки» на любой вкус: необычные проекты на основе УАЗа