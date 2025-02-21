Автостраховка «Синяя карта» начнет действовать в других странах

Она призванная заменить «Зеленую карту» для автолюбителей. В настоящее время система действует только для России и Белоруссии, но уже ведутся активные переговоры о расширении ее географии на территории стран СНГ и Азии, но пока что точных сроков запуска нового полиса не сообщается.

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Международная система «Синяя карта» была создана в качестве замены «Зеленой карты» для российских и белорусских автомобилистов. В настоящее время она действует только на территории этих двух стран. По словам главы Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, ведется активная работа по привлечению новых участников.

В списке стран, с которыми ведутся переговоры, значатся Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Узбекистан. Ранее предполагалось, что в систему может войти и Турция, но пока что вопрос с этим участником остается открытым.

Иран также рассматривает возможность присоединения к «Синей карте», сейчас одна из иранских страховых компаний проходит сертификацию и готовится к выходу на российский рынок.

Ранее стало известно о сроках запуска единого полиса ОСАГО для водителей России и Белоруссии. Ожидается, что страховка станет доступна для жителей двух стран с апреля 2025 года.