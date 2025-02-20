В Калуге начнут производить автомобили Tenet

Холдинг АГР сообщил, что в Калуге начнется производство автомобилей нового российского бренда Tenet. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

Отмечается, что выпуск планируют запустить уже во втором квартале 2025 года. При этом технологическим партнером производства выступает компания Defetoo.

«На первом этапе производство автомобилей будет организовано методом крупноузловой сборки, которая сразу начнется на главном конвейере. <...> В начале второго квартала завод планирует перейти к серийному производству», — рассказали в АГР.

Помимо этого, запуск производства прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, автомобили Tenet созданы специально для условий России.