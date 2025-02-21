Hyundai вынужден приостановить производство электрокаров

В Южной Корее было продано всего 75 единиц Hyundai Ioniq 5. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил о временной приостановке сборки электромобилей Ioniq 5 и Kona EV на заводе в Ульсане на период с 24 по 28 февраля. К такому решению руководство пришло после анализа январских продаж. Выяснилось, что в первый месяц года на внутреннем рынке было продано всего 75 единиц модели Ioniq 5.

© Quto.ru

Сейчас в Южной Корее не самые лучшие времена для продаж электромобилей — конкуренты предлагают корейцам бюджетные модели, и давление на местных производителей нарастает.

Успешной реализацию продукции Hyundai и Kia можно назвать только в США, на европейском и внутреннем рынке всё очень критично, что заставляет корректировать стратегию здесь и сейчас. Чтобы как-то простимулировать корейских покупателей, компания Hyundai снизила цены на электромобили, включая Ioniq 5, Ioniq 6 и Kona Electric.

Аналитики считают, что производителю нужно адаптироваться не только к требованиям южнокорейского рынка, но и к ужесточающимся экологическим нормам ЕС. Необходим пересмотр подходов к разработке моделей.

Ранее стало известно, что югославский автомобиль Yugo, популярный в 80-х годах прошлого века, может вернуться на рынок. Судя по эскизам модели, автомобиль сохранил пропорции оригинального Yugo. Но теперь это может быть трёхдверный хэтчбек с ретрофутуристичным дизайном. Сообщается, что масштабная модель будет представлена в этом году, а полноценный прототип должен быть готов к выставке Expo-2027 в Белграде.