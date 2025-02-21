BMW тестирует два водородных грузовика

Многие думают, что водород – это просто модное веяние, которое скоро пройдет, но BMW по-прежнему намерена выпустить свой первый серийный автомобиль на топливных элементах в 2028 году.

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Для этого компания укрепляет сотрудничество с Toyota – крупнейшим автопроизводителем в мире, который также верит в будущее водорода в автомобильной промышленности. В рамках тестирования технологии немецкий автогигант испытывает два грузовика с нулевым уровнем выбросов. BMW Group Logistics начала эксплуатацию двух водородных грузовиков Iveco S-eWay Fuel Cell в Германии.

Испытательный маршрут охватывает поездки между Лейпцигом, Ландсбергом и Нюрнбергом. Для обеспечения бесперебойной работы между поездками строятся две новые водородные заправочные станции – одна в Лейпциге, другая в Хормерсдорфе. Большие грузовики будут использовать технологию быстрого заправления, при которой в их баки подаётся большое количество водорода за короткое время. Это может стать неожиданностью, но на территории завода BMW в Лейпциге уже функционирует пять водородных заправочных станций. Более 200 вилочных погрузчиков и тягачей, используемых для внутренней логистики предприятия, заправляются там.

Интересный факт: первая крытая водородная заправочная станция в Германии была открыта в 2013 году на заводе BMW в Саксонии. С 2026 года на заводе в Регенсбурге также начнут использовать водородные тягачи и погрузчики. Новые водородные грузовики BMW являются частью более крупного автопарка из 16 водородных грузовиков, финансируемых в рамках инициативы Clean Hydrogen Partnership. Проект H2Haul направлен на тестирование силовых установок на топливных элементах в реальных условиях эксплуатации, а не в лабораторных симуляциях.

Грузовики будут проходить испытания в нескольких европейских странах. Полученные в ходе испытаний данные помогут BMW "развить технологию до рыночной зрелости и проложить путь к её широкомасштабному внедрению в сфере грузовых перевозок". Первый серийный водородный автомобиль BMW, вероятно, будет основан на следующем поколении X5. Модель "G65" станет первой в истории компании, предлагающей бензиновые и дизельные двигатели, гибридные силовые установки, полностью электрическую версию и водородный вариант. Текущий X5 "G05" уже использовался в пилотной программе тестирования iX5 Fuel Cell, но эти автомобили не предназначены для продажи.