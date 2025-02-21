В Volkswagen не будут отказываться от ДВС

Volkswagen собирается увеличить инвестиции в модернизацию моделей с ДВС. По словам источников в компании, концерн Volkswagen и входящая в его состав Audi планируют отложить на неопределённый срок переход в 2033 году на полностью электрическую модельную линейку, о чём компания заявляла ранее. По итогам 2024 года продажи электромобилей Volkswagen упали на 2,7%, Audi — на 7,8%.

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Решение о компенсации потерь было принято довольно неожиданное — оба бренда увеличат инвестиции в модернизацию… бензиновых моделей, продляя их жизненный цикл.

Руководство концерна в очередной раз вынужден корректировать стратегию развития, которую планируется утвердить уже в марте. Следом этим займутся и другие бренды VW Group. Начнут со Škoda и SEAT/Cupra.

Стоит напомнить, что ранее отменили свои планы по электрификации премиальные Porsche и Bentley. Первый перенёс премьеру своего дебютного электромобиля на 2026 год, а второй вообще не собирается отказываться от автомобилей с ДВС.

Стремительный переход производителей на электромобили вызван ужесточением требований экологического законодательства ЕС, согласно которому с 2035 года в странах Евросоюза возможна продажа машин только с нулевым уровнем выхлопа. Кроме электромобилей, в эту категорию попадают и автомобили с ДВС, но только в случае, если они эксплуатируются на синтетическом топливе. Но в промышленных масштабах оно пока не выпускается.