Показан первый кроссовер российского бренда Tenet

В сети появились первые фотографии кроссовера нового российского бренда Tenet. Несколько снимков опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Напомним, накануне "АГР Холдинг" сообщил о подписании соглашения о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet с неизвестной пока компанией Dafetoo. По фото понятно, что прототипом нового авто стал кроссовер марки Chery.

"Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный", - написал глава региона.

По его словам, запуск производства этих машин станет новой страницей российско-китайского сотрудничества в сфере автомобильной промышленности. Помимо этого, проект будет способствовать развитию экономики Калужской области, росту объемов промышленного производства и налоговых отчислений в бюджет.

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По данным "АГР Холдинга", серийный выпуск машин под брендом Tenet начнется в начале второго квартала этого года. На первом этапе производство будет осуществляться методом крупноузловой сборки, но уже в третьем квартале 2025-го завод намерен перейти на мелкоузловую сборку.

В перспективе автомобили Tenet станут выпускать по технологии полного цикла - со сваркой и окраской кузовов.