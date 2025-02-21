Продажи китайских авто с пробегом выросли почти на 100%

По итогам января в России было продано 17577 китайских авто с пробегом, что на 96,6% больше, чем в первый месяц 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Автостат". Также выросла их доля: с 2,75% до 4,2%.

© Пресс-служба Chery

Самой популярной б/у китайской иномаркой с пробегом стала Chery: в январе было перепродано 3,9 тысяч авто (+64,5%). В тройку лидеров также вошли Geely и Haval с результатом 3,4 и 2,5 тысячи авто соответственно, рост составил 84,8 и 137,5%.

Удивительно, но на четвертом месте оказались автомобили Lifan, скорее всего, из-за своей дешевизны на вторичке: россияне купили 1.5 тысячи машин этого бренда (+22%). Замкнул пятерку бестселлеров Changan: 1 тысяч авто (+190%).

В модельном зачете лидером стал Haval Jolion с результатом 724 авто. Далее идут Geely Coolray - 634 машины, Chery Tiggo, Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro.