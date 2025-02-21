Porsche продлил регистрацию товарного знака в России

Сразу после переговоров РФ и США немецкий автопроизводитель Porsche AG продлил регистрацию товарного знака в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, компания сделала это ради потенциального возвращения на фоне огромных финансовых проблем.

По информации канала, накануне фирма подала заявку в Роспатент, чтобы оставить за собой права на товарный знак еще на 10 лет — до 23 октября 2035 года. Сама Porsche AG столкнулась с колоссальными финансовыми проблемами, которые влияют на производство. Ранее руководство заявило о планах сократить почти 2 тысячи рабочих мест к 2029 году на заводах в Штутгарте и Вайсахе, а с 2024 года перестала продлевать контракты временных сотрудников.

Отмечается, что убытки немецкий бренд несет из-за внушительного сокращения продаж автомобилей в РФ и Китае. Например, у дочерней компании «Порше Руссланд» в 2023 году зафиксированы убытки на 690 млн рублей, а у «Порше Центр Москва» — 82 млн рублей.

Напомним, что Porsche приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. Компания закрыла 26 дилерских центров в 20 российских городах.