Rolls-Royce построил особый Spectre для супружеской пары

Марка Rolls-Royce представила новый bespoke-проект. Это купе Spectre, заказчиками которого выступила супружеская пара. Они хотели наполнить автомобиль символами и отсылками к их совместной жизни — но такими, которые были бы понятны только им.

© Motor.ru

Компания Rolls-Royce представила уникальный Spectre Soulmate, созданный отделением Bespoke для необычных клиентов — супружеской пары, чья совместная жизнь буквально пропита символизмом. Они родились в одной больнице, с разницей в три дня, и дата начала их жизненного пути выгравирована на дефлекторе обдува со стороны водителя. Потолок украшен «звездами» — такими они были в тот день в Куала-Лумпуре. На накладках порогов его и её имена.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Кузов купе по просьбе дочери клиентов снизу окрашен в темно-изумрудный Dark Emerald, сверху — в черный. Акцентная полоса coachline, которую наносят вручную, выполнена в бледно-розовом Seashell. По технике изменений, как обычно, нет. Силовая установка Spectre развивает 585 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до ста электрокар разгоняется за 4,5 секунды, дальность хода — 520 километров по циклу WLTP.

© Rolls-Royce

Тем временем у представленного несколько дней назад Black Badge Spectre в запасе 659 сил и 1075 Нм момента. Это пиковые значения, которые доступны при активных режимах Infinity и Spirited. Также «бунтарский» Spectre отличается перестроенной подвеской и новым цветом кузова Vapour Violet, созданный под вдохновением от неоновых вывесок клубов 1980—1990-х годов.