В Новосибирской области снизились цены на китайские авто

Минус 17%. В Новосибирской области прошло снижение цен на китайские автомобили
В Новосибирской области в феврале текущего года средняя цена на новые китайские автомобили упала на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь стоимость таких машин составляет около 3,8 млн рублей. Об этом сообщил РБК Новосибирск Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития платформы Восток Авто.ру Бизнес.
По словам Манькова, дилеры активно переходят на продажу более бюджетных моделей, чтобы повысить спрос. Это подтверждается данными о структуре предложения: в феврале текущего года доля китайских автомобилей стоимостью 5-7 млн рублей в Новосибирской области составила всего 9%, тогда как годом ранее она достигала 30%.
Согласно информации Автостата, в январе прошлого года доля новых китайских автомобилей на рынке составляла 71%, а к декабрю 2024 года снизилась до 69%. На протяжении большей части года этот показатель держался на уровне 74%, но с сентября начал постепенно уменьшаться. Также сократилось количество регистраций китайских авто: если в течение года ежемесячно регистрировалось около 1,2-1,3 тыс. машин, то в ноябре-декабре этот показатель упал до 1 тыс.
Маньков отмечает, что снижение доли китайских автомобилей может быть связано с увеличением утилизационного сбора. Это предположение подтверждается тем, что количество регистраций отечественных машин осталось практически неизменным.