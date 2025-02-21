В Новосибирской области снизились цены на китайские авто

В Новосибирской области в феврале текущего года средняя цена на новые китайские автомобили упала на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь стоимость таких машин составляет около 3,8 млн рублей. Об этом сообщил РБК Новосибирск Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития платформы Восток Авто.ру Бизнес.

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По словам Манькова, дилеры активно переходят на продажу более бюджетных моделей, чтобы повысить спрос. Это подтверждается данными о структуре предложения: в феврале текущего года доля китайских автомобилей стоимостью 5-7 млн рублей в Новосибирской области составила всего 9%, тогда как годом ранее она достигала 30%.

Согласно информации Автостата, в январе прошлого года доля новых китайских автомобилей на рынке составляла 71%, а к декабрю 2024 года снизилась до 69%. На протяжении большей части года этот показатель держался на уровне 74%, но с сентября начал постепенно уменьшаться. Также сократилось количество регистраций китайских авто: если в течение года ежемесячно регистрировалось около 1,2-1,3 тыс. машин, то в ноябре-декабре этот показатель упал до 1 тыс.

Маньков отмечает, что снижение доли китайских автомобилей может быть связано с увеличением утилизационного сбора. Это предположение подтверждается тем, что количество регистраций отечественных машин осталось практически неизменным.